ДТП в Харькове: второй обвиняемый признал вину

Источник: Корреспондент.net

Геннадий Дронов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова, попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде.

"Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", - цитирует СМИ Дронова.

Обвиняемый заявил, что раскаивается и признает свою вину.

Дронов также добавил, что не имел возможности помочь пострадавшим материально "не потому, что у него не было желания". По его словам, у него не было возможности продать свой автомобиль.

Он добавил, что поддерживает своего адвоката и надеется на справедливое решение суда.