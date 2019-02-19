19.02.2019
ДТП в Харькове: второй обвиняемый признал вину
Источник: Корреспондент.net
Геннадий Дронов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Харькова, попросил прощения у пострадавших во время своего последнего слова в суде.
"Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", - цитирует СМИ Дронова.
Обвиняемый заявил, что раскаивается и признает свою вину.
Дронов также добавил, что не имел возможности помочь пострадавшим материально "не потому, что у него не было желания". По его словам, у него не было возможности продать свой автомобиль.
Он добавил, что поддерживает своего адвоката и надеется на справедливое решение суда.
Новости раздела
Украина
19.02.2019
Пенсионерам из "ЛДНР" выплатили 80 млрд - Марчук
Около 80 миллиардов гривен получили пенсионеры из неподконтрольных территорий за четыре года, утверждает переговорщик.
Украина
19.02.2019
Москалькова: Этапирование Балуха займет до месяца
Куда именно направляют заключенного - неизвестно: до момента прибытия заключенного конечное место отбывания наказания не сообщается ни его родственникам, ни и адвокату.
Украина
19.02.2019
Выборы-2019. Как проверить себя в списках
Пошаговая инструкция, как найти свою фамилию в избирательных списках или зарегистрироваться, чтобы выбрать нового президента Украины.
Украина
19.02.2019
В ВР внесли документ о допуске иностранных войск
Проект закона, внесенный президентом Петром Порошенко, предусматривает разрешение военным нескольких стран участвовать в учениях на территории Украины.
Украина
18.02.2019
СБУ задержала подозреваемых в поджоге храма УПЦ по заданию спецслужб России в Запорожской области
Заказчики и организаторы преступления установлены
Украина
18.02.2019
В Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек
За три года в Украине количество ВИЧ-инфицированных увеличилось более чем на 5 тыс. человек
Украина
18.02.2019
В Украину прибыл президент Евросоюза Дональд Туск
Президенты ЕС и Украины провели переговоры в Мариинском дворце. Визит европейского лидера приурочен пятой годовщине событий на Майдане.
Украина
18.02.2019
В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой
Опасную находку обнаружили во время плановой уборки территории возле водоема в Голосеевском районе Киева.
Украина
18.02.2019
Посол ЕС: Европейский путь Украины неоспорим
Мингарелли высказал разочарование темпами выполнения Киевом Соглашеня об ассоциации с ЕС.
Украина
18.02.2019
На Донбассе задержали митрополита УПЦ МП
После допроса в полицейском участке его отпустили. Правоохранители объяснили, что имеют информацию о его связях с сепаратистами.
Украина
18.02.2019
В Кабмине отчитались о специальной финпомощи ЕС
В течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи ЕС на сумму 500 млн евро.
Украина
17.02.2019
В Харькове произошел крупный пожар на складе
С огнем боролись пять отделений спасателей. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура.
Украина
17.02.2019
В Чернобыльской зоне горит лес
Пожар локализован, к тушению привлечены 18 спасателей и три единицы техники.
Украина
16.02.2019
Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор и.о.
Премьер внесет в Раду представление на назначение Супрун на должность министра здравоохранения, когда удостоверится, что коалиция поддержит его.
Украина
16.02.2019
Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов
На встрече лидеров стран также обсудили освобождение задержанных украинцев и предотвращение вмешательства в выборы.
Украина
16.02.2019
В Житомире нашли убитыми мать и дочь
Полицейские обнаружили в доме тела двух женщин со следами насильственной смерти.
Украина
16.02.2019
Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории
Президент Украины Петр Порошенко в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с президентом Черногории Мило Джукановичем перспективные сферы сотрудничества.
Украина
16.02.2019
Путин и Макрон по телефону обсудили Украину
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.
Украина
16.02.2019
На Донбассе погиб сапер ГСЧС
Еще трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.
Украина
14.02.2019
Внешняя торговля ухудшилась в два с лишним раза за 2018 год
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 3 325 млн долларов
Украина
14.02.2019
Финансирование обороны выросло в 20 раз – Турчинов
Создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, отметил секретарь СНБО.
Украина
14.02.2019
Спецоперация в Кривом Роге: за наркоторговлю задержали 18 человек
Правоохранители Днепропетровской области провели около 60 обысков у наркосбытчиков и задержали 18 человек.
Украина
14.02.2019
СМИ назвали третьего подозреваемого в деле Скрипалей
Журналисты назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей - сотрудник ГРУ Денис Сергеев.