ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию

Источник: Корреспондент.net

Елена Зайцева, которую осудили на 10 лет заключения, и ее новая защитница Юлия Плетнева во вторник, 26 марта, подали апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова. Об этом сообщила руководитель аппарата Киевского райсуда Наталья Бардина.

Адвокат Плетнева подтвердила журналистам, что начала представлять интересы Зайцевой, но пока не комментирует апелляцию. Она пообещала озвучить детали через несколько дней. Ранее интересы Елены Зайцевой в суде представляли адвокаты Юлия Козырь и Евгений Мельниченко.

По словам руководителя аппарата суда, теперь эту жалобу должны передать в Апелляционный суд Харькова.

Защита второго осужденного по этому делу, Геннадия Дронова, ранее также подала апелляционную жалобу на приговор суда.

Как сообщалось, во время суда Зайцева признала вину и говорила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд. Предыдущая защита девушки не говорила, на какой именно срок рассчитывает.