ДТП в Одессе: виновнику грозит десять лет тюрьмы

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении водителю BMW, который является вероятным виновником аварии, где погибли два человека и еще пять пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области в воскресенье, 9 сентября.

Прокуратура сообщила водителю BMW о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление.

В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии под стражу этого водителя без права на залог и относительно ареста его автомобиля.