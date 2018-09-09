09.09.2018
ДТП в Одессе: виновнику грозит десять лет тюрьмы
Источник: Корреспондент.net
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении водителю BMW, который является вероятным виновником аварии, где погибли два человека и еще пять пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области в воскресенье, 9 сентября.
Прокуратура сообщила водителю BMW о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Закон предусматривает до 10 лет заключения за это преступление.
В понедельник, 10 сентября, прокуратура обратится с ходатайством о взятии под стражу этого водителя без права на залог и относительно ареста его автомобиля.
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