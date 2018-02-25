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25.02.2018

Дуда обвинил украинских солдат и националистов в геноциде против поляков

Источник: Українські новини

Президент Польши Анджей Дуда, обвинив украинских солдат и националистов в геноциде против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году, заявил, что поляки стремятся к хорошим отношениям с украинцами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Niezalezna.

В воскресенье на территории бывшего села Гута Пеняцкая на Львовщине польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944 года.

Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о "геноциде против поляков", осуществленным украинцами в Гуте Пеняцкой.

"Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали", - заявил президент Дуда.

Он добавил, что "невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью". По словам президента Польши, обязанность современных поляков - "не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой", "помнить и делать выводы".

Президент Польши подчеркнул: поляки стреляться к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует "строить на основе истины, а не лжи или отрицании".

"Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии ", - заявил Дуда.

Как пишет "Историческая правда", 28 февраля 1944 года в Гуте Пеняцкой немецкие каратели уничтожили всю деревню (172 хозяйства) и убили всех жителей (по разным оценкам, от 500 до 800 человек, включая женщин и детей). Спастись удалось одному поляку, который сумел убежать.

Ряд польских исследователей возлагали ответственность за истребление Гуты Пеняцкой на подразделения дивизии войск СС "Галичина". По утверждению исследователя Андрея Боляновского, в то время там не действовал ни один из куреней этой дивизии.

Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции. Причиной карательной акции были потери оккупантов через активную деятельность советского партизанского отряда в районе села незадолго до того.

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