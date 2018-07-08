Дуда снова назвал Волынскую трагедию "геноцидом" и "этнической чисткой"

Источник: Українські новини

В ходе визита в Украину президент Польши Анджей Дуда снова назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов "геноцидом" и "этнической чисткой" тогдашнего местного польского населения со стороны украинцев. После этого он призвал к дружбе между двумя народами, которая, по его словам, должна опираться "на правду".

В поселке Олыка, на Волыни Дуда посетил кладбище, на котором похоронены погибшие во время Волынской трагедии местные поляки.

В ходе выступления президент Польши, в частности, напомнил, что 11 июля поляки будут отмечать 75-ю годовщину геноцида, который произошел на Волыни. "В Польше это будет Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного на Волыни против поляков украинскими националистами", - сказал польский президент.

"Это была не война между Польшей и Украиной - это была обычная этническая чистка, как мы бы это назвали сегодня. Речь шла просто о том, чтобы устранить поляков из тех территорий... Следствием этого были акции в ответ с польской стороны... Впечатляет уже сама диспропорция: (погибли) около 100 тысяч поляков, около 5 тысяч украинцев. Она на самом деле производит огромное впечатление. И это, извините, это и есть историческая правда", - выразил Дуда официальную позицию Варшавы.