Дуров назвал антиконституционным решение о блокировке Telegram
Источник: DW
Основатель и владелец Telegram Павел Дуров назвал антиконституционным решение о блокировке мессенджера на территории России. В записи, опубликованной в соцсети "В контакте" в понедельник, 16 апреля, он подчеркнул, что компания продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян".
Telegram работает с перебоями
В понедельник Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, исполняя решение Таганского районного суда города Москвы. Суд вынес вердикт о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).
В настоящий момент приложение работает в России с сильными перебоями. Ранее Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей".