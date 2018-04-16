Дуров назвал антиконституционным решение о блокировке Telegram

Источник: DW

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров назвал антиконституционным решение о блокировке мессенджера на территории России. В записи, опубликованной в соцсети "В контакте" в понедельник, 16 апреля, он подчеркнул, что компания продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян".

По словам Дурова, террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, поскольку экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах или при помощи методов обхода блокировки. При этом национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян "перейдет в контролируемые из США WhatsApp/Facebook".