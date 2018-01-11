Два состава суда заявили о самоотводе по делу экс-мэра Славянска Штепы

Источник: Українські новини

Два состава суда 11 января заявили о самоотводе по делу бывшего мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы. Об этом сказано в решениях Ленинского районного суда Харькова.

Рассматривавшие дело Штепы судьи Людмила Шрамко, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук заявили самоотвод, ссылаясь на наличие обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в их беспристрастности, а именно проведении прокуратурой Харьковской области досудебного расследования в уголовном производстве по ч. З ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса по факту получения судьями неправомерной выгоды за постановление заведомо неправосудного решения при рассмотрении производства в отношении Штепы.

Коллегия судей постановила отвести этот состав суда.

Для дальнейшего рассмотрения дела была назначена коллегия в составе Евгения Ольховского, Вячеслава Евтифиева и Анжелики Гримайло, но и эти судьи заявили самоотвод, сославшись на те же причины.

Кроме того, Евтифиев заявил, что он является переселенцем из зоны АТО, где осталась проживать его мать и другие близкие родственники, и не может принимать участие в данном уголовном производстве из опасений за их жизнь и здоровье.

Прокуроры возражали против отвода коллеги судей, ссылаясь на то, что уголовное производство открыто по факту без предъявления кому-нибудь подозрения.

Защитники и обвиняемая Штепа поддержали заявление коллегии о самоотводе, заявив, что внесение данных в отношении судей в Единый реестр досудебных расследований является давлением на суд.

Коллегия судей удовлетворила заявленный самоотвод.

Далее секретарь суда представил протокол о невозможности автоматизированного распределения судебного дела между судьями этого райсуда в связи с отсутствием в нем нужного количества судей.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик сообщила журналистам, что прокуратура в октябре 2017 года начала уголовное производство по факту изменения меры пресечения Штепе.

По мнению прокуратуры, оно было принято вопреки требованиям ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает меру пресечения по соответствующим статьям исключительно в виде содержания под стражей.

Дубовик отметила, что два заявивших о самоотводе состава суда - это четвертый и пятый составы, рассматривающие данное дело.

Она сообщила, что завтра, 12 января, производства направят в апелляционный суд для определения нового суда, где будет слушаться это дело.

Ленинский районный суд Харькова 20 сентября изменил меру пресечения бывшему мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Штепа обвиняется по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям) и по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Прокуратура Харьковской области 31 октября 2014 передала в суд обвинительный акт против Штепы.

7 июля 2014 силы антитеррористической операции (АТО) освободили Штепу из плена террористов.