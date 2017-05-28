Джамала впервые прокомментировала скандальный инцидент с ягодицами на "Евровидении"

Источник: Українські новини

Украинская певица крымскотатарского происхождения Сусана Джамаладинова, известная как Джамала, призналась журналистам, что не испугалась во время инцидента с пранкером на "Евровидении-2017" в Киеве.

Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что во время выступления исполнительницы пранкер Виталий Седюк обнажил ягодицы.

"Я все увидела. Я вам больше скажу. Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он будто не понял, почему я не испугалась", – рассказала Джамала.

Однако, Джамала уверена, что главные виновники инцидента - служба охраны, а не пранкер.

"Он меня мог толкнуть, ударить и так далее. Вот к охране и организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они – нет", – возмутилась певица.

Исполнительница отметила, что концерт охраняли сотни охранников, но при этом пранкер спокойно пол минуты "погулял" по сцене.

Также Джамала уверяет, что пранкер не заслуживает столь строгого наказания.

"Аваков говорил: "Нужно посадить ...", – не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вам отвечать за это", – добавила она.