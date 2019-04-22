Джемилев заявил об оппозиции к Зеленскому

Источник: Корреспондент.net

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - полностью его будем поддерживать. Но если что-то будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, для Украины сейчас главное - сохранить стабильность.

Напомним, перед вторым туром выборов Мустафа Джемилев направил Владимиру Зеленскому открытое письмо, которое содержало пять вопросов относительно его позиции по Крыму. Вскоре команда Зеленского ответила на обращение, подчеркнув, что что Крым является территорией Украины, которая была аннексирована абсолютно противозаконным и насильственным путем.