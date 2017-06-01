Джима Кэрри будуть судить по обвинению в доведении до самоубийства

Источник: Українські новини

Известный актер Джим Кэрри предстанет перед судом по обвинению в смерти своей подруги после того, как суд отказался оставить иски ее родственников без рассмотрения. Об этом сообщает Тelegraph.

30-летняя Кэтриона Уайт (Cathriona White), родом из Ирландии, жила и работала визажистом в Лос-Анджелесе. В сентябре 2015 года ее тело без признаков жизни нашли в собственном доме. По результатам вскрытия было установлено, что женщина умерла от передозировки различных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту. Смерть Уайт официально признана самоубийством.

Мать Уайт, Бригид Суитман (Brigid Sweetman), и проживающий отдельно муж, Марк Бертон (Mark Burton), подали на 55-летнего актера в суд, обвиняя в том, что Кэрри приобрел для Уайт лекарства, которые она использовала для того, чтобы покончить с собой. Судья Высшего суда Лос-Анджелеса заявила, что не закроет дело, несмотря на просьбы адвоката Кэрри Рэймонда Баучера (Raymond Boucher), который охарактеризовал указанные иски как "хищнические" и "подлые".

В оригинальном иске Бертона, поданном в адрес актера в прошлом году, утверждается, что "Кэрри противоправно и незаконно приобрел указанные лекарственные препараты, однозначно нарушив законодательство штата Калифорния". Кроме того, актер обвиняется в попытках "скрыть его участие и ответственность за трагическую безвременную смерть мисс Уайт".

Сам Кэрри отрицает любые обвинения в свой адрес.