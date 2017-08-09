Джоли и Питт передумали разводиться – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли решили сохранить семью и не разводиться.

По данным издания, знаменитая голливудская пара "находится на пути полного воссоединения".

"Развод отменяется. Они не сделали ничего за несколько месяцев, чтобы сдвинуть с места процесс развода. И никто не думает, что они когда-нибудь сделают это", - сообщил источник.

По словам источника, Джоли усомнилась в том, что Питт настолько плохой, как ей говорили друзья.



"Она все еще так влюблена в него", - уверяет источник издания.

Также, по его словам, на ситуацию повлияло то, что Брэд Питт начал вести здоровый образ жизни и отказался от алкоголя