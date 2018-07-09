Джонсон назвал причину своей отставки

Источник: Корреспондент.net

Подавший в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что решение оставить пост связано с тем, что в правительстве не разделяют его позицию по Brexit. Об этом он заявил в своем письме об отставке, направленном премьер-министру Терезе Мэй и опубликованном в соцсети Twitter в понедельник, 9 июля.

Джонсон сообщил, что его аргументы по Brexit мало кто поддерживает в правительстве.

По мнению экс-министра, идея Brexit умирает, а курс Мэй свидетельствует о том, что Великобритания движется "к статусу колонии", что не дает стране каких-либо экономических или политических преимуществ.

Джонсон также добавил, что одобренный правительством план Brexit не позволит Великобритании самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны и распоряжаться денежными потоками.

В то же время он поблагодарил сотрудников Министерства иностранных дел за плодотворную работу.

"Я горжусь выдающимися сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей", - отмечается в письме.