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18.08.2017

Джошуа: Был бы признателен, если бы Кличко передал мне немного своего опыта

Источник: КорреспонденТ.net

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиями WBA, IBF, IBO британец Энтони Джошуа, признал, что решение Владимира Кличко завершить карьеру стало для него разочарованием.

"В глубине души я знал, что он, вероятно, больше не будет боксировать. Но он не раз говорил, как одержим тем, чтобы снова стать чемпионом мира. Он знал, что я был готов к реваншу, дав ему понять, что  если он согласен, то мы устроим поединок. Я думал, что его решение – это 50 на 50, но чувствовал, что он не будет боксировать.

Насколько я разочарован уходом Кличко? Очень, но, думаю, еще больше разочарована его команда, его тренер Джонатан Бэнкс.

Я был бы признателен, если бы мы с Кличко просто сели как джентльмены, и он передал мне немного опыта, который он получил с годами",- рассказал Джошуа.

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