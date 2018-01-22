22.01.2018
ЕБРР нарастил инвестиции в Украину почти на 40%
Источник: Корреспондент.net
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал в Украину 800 млн евро. Это на 37% больше показателей 2016 года.
Такие данные озвучил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.
"Это значительный подъем с 2016 и сильный старт для 2018 года. Мы надеемся достичь показателей 2014-го и 2015 годов, когда инвестиции превышали 1 млрд евро", – сказал Аджунер.
По его словам, объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса.
"Я думаю, что в этом контексте принятый на прошлой неделе в парламенте закон о приватизации, позволит привлечь больше крупных иностранных инвесторов", – отметил Аджунер.
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