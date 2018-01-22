ЕБРР нарастил инвестиции в Украину почти на 40%

Источник: Корреспондент.net

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал в Украину 800 млн евро. Это на 37% больше показателей 2016 года.

Такие данные озвучил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Это значительный подъем с 2016 и сильный старт для 2018 года. Мы надеемся достичь показателей 2014-го и 2015 годов, когда инвестиции превышали 1 млрд евро", – сказал Аджунер.

По его словам, объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса.

"Я думаю, что в этом контексте принятый на прошлой неделе в парламенте закон о приватизации, позволит привлечь больше крупных иностранных инвесторов", – отметил Аджунер.