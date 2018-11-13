ЕБРР ожидает "торможение" экономики Украины

Источник: Корреспондент.net

В 2019 году рост экономики Украины будет тормозить "избирательный цикл". Об этом говорится в ежегодном анализе Европейского банка реконструкции и развития, сообщает Голос Америки.

Банк подчеркивает позитивность, но "умеренность" показателей роста украинской экономики, который составил в прошлом году 2,5%, а в 2018 году, вероятно, достигнет 3,5%.

Специалисты банка считают, что Украине, несмотря на положительные тенденции и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и в частности Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

Документ называет важным недавнее одобрение в Верховной Раде таких существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждение законов о приватизации, валютные операции, об управлении государственными банками и защиту прав кредиторов.

Но новые законы еще не приносят результатов, указано в отчете банка, который является крупнейшим внешним инвестором в Украине и в целом инвестировал более 12,5 миллиарда евро.

Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает сохранение макроэкономической стабильности и в частности привлечение внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящихся на 2018-20 годы, внедрение новых принятых законов относительно энергетики, и продвижение в реформах государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации.

Банк отмечает, что украинцы стали получать большую зарплату, а внутреннее потребление, которое повысилось на 8,4%, добавило к экономическому росту.

При этом ЕБРР отмечает, что многие украинцы трудоспособного возраста все больше выезжают за рубеж и это создает проблемы на рынке труда в Украине и замедляет рост объемов промышленного производства. Эмигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги домой.

ЕБРР опасается, что из-за выборов 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформу будут хуже, потому учитывая также другие факторы, рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3%.