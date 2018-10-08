ЕБРР утвердил новую стратегию по Украине
Источник: Корреспондент.net
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине в понедельник, 8 октября.
"ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура", – говорится в сообщении банка.
Также ЕБРР будет содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного управления.