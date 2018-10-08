ЕБРР утвердил новую стратегию по Украине

Так, новая среднесрочная стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды.

"ЕБРР будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура", – говорится в сообщении банка.

Также ЕБРР будет содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного управления.