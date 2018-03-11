ЕБРР выделил Украине 26 миллионов евро на строительство солнечных электростанций, - Порошенко

Источник: 112.ua

Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллионов евро на строительство трех солнечных электростанций на Виннитчине. Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашей страны. А также – новые рабочие места для 350 людей, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - сказано в заявлении.