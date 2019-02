Едет ли Maruv на Евровидение: все о победительнице

Источник: Корреспондент.net

В финале национального отбора Евровидение-2019, состоявшегося в субботу, 23 февраля, победила певица Maruv. Она набрала больше всего баллов от жюри и телезрителей. Звезда получила пять очков от членов жюри и шесть вовремя зрительского голосования.

Также за право представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле боролисьFreedom jazz, YukoUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и дуэт ANNA MARIA.

Певица представит Украину в Тель-Авиве с песней Siren Song. Ее полный текст и перевод на украинский язык приведены ниже.

Кто такая MARUV

MARUV - украинская певица, композитор, поэт и продюсер. Девушка работает в жанрах Pop и Electronic. Настоящее имя 27-летней певицы Анна Корсун.

MARUV стала популярной после сексуального клипа на песню Drunk Groove, который посмотрели уже 84 миллионов человек. Под псевдонимом MARUV девушка начала выступать с 2018 года.

Корсун получила 2 диплома о высшем образовании по специальности радиофизика и электроника, а также специалист в сфере интеллектуальной собственности.

"Я амбициозная, у меня жесткий характер. Я импульсивная и энергичная. Мне нужно, чтобы вокруг меня происходило много событий. И эти образы в клипах соответствуют моему характеру", - объясняет Анна.

В 2013 году певица выступала с коллективом The Pringlez, который в год основания занял первое место на конкурсе Pepsi Stars of Now, а в 2015 выступал на Новой волне в Сочи.

В 2016 году певица попытала счастья на Национальном отборе на Евровидение с песней Easy to love и прошла в полуфинал. После провала Корсун переехала с Харькова в Киев и начала творческие поиски заново.

Скандал вокруг MARUV

Певица победила в финале украинского национального отбора, но пока это не значит, что она представит Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

Участник Евровидения от Украины еще не утвержден Национальной общественной телерадиокомпанией. Причиной стал громкий скандал вокруг певицы.

Так, как НСТУ является заказчиком украинского нацотбора на Евровидение, MARUV должна подписать с компанией контракт. Член правления компании Александра Кольцова заявила, что этот вопрос пока не решен, и будет принят в течение 48 часов.

Причиной сомнений стало громкое заявление MARUV о войне в Украине и ее выступлений в России. Общественность выступила против того, чтобы страну представлял исполнитель, ездящий в РФ с концертами.

Пока не известно, поедет ли на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz, занявшая второе место, в случае дисквалификации MARUV.

Полный текст песни MARUV и ее перевод:

Uh, uh

Kom zu mir, kom zu mir

You’re the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Boy we can get on

Give me love, give me love

From the dusk till dawn

Pre-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Post-chorus

Falling through the floor

Baby, this is devil’s door

Verse 2

Come to me, come to me

You’re the only one

Give me love, give me love

From dusk till dawn

Come to me, come to me

Following my voice

Give me love, give me love

You don’t have a choice

Bridge

Do you know me?

We’ll take it really slowly

Fallin’ through the floor

Ask the devil’s door

You gotta know me

Just get the rhythm slowly

Burning in the flame

Wanna know my secret?

Bang!

Boom… boom… boom…

Uh!

Chorus

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Outro

I’m so high

Love me, love me, love me, boy

I’m so fine

Love me, love me, love me, boy

Uh! Bang!

(Пісня Сирени, переклад українською мовою):

Уу, уу.. йди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Хлопче, у нас може вийти

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Приспів:

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Я на вершині блаженства

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче

В мене все чудово

Люби мене, люби мене, люби мене, хлопче

Куплет:

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Іди до мене, йди до мене

Ти один-єдиний

Даруй мені любов, даруй мені любов

Від заходу до світанку

Йди до мене, йди до мене

Йди за моїм голосом

Даруй мені любов, даруй мені любов

У тебе немає вибору

Ти мене знаєш?

Ми зробимо це дуже повільно

Провалюючись вниз

Милий, це двері до диявола

Тобі доведеться дізнатися мене

Просто візьми ритм повільніший

Згораючи у полум'ї

Хочеш дізнатися мій секрет?

Бах!

Бум бум бум…

Уу! Бах!