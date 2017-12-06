Египет продлил пошлины на арматуру из Украины

Источник: Корреспондент.net

Египет ввел пошлины сроком на пять лет в отношении стальной арматуры для строительства происхождением из Украины. Такое решение было принято Министерство торговли и промышленности Египта по результатам антидемпингового расследования.

Окончательные пошлины соответствуют временным пошлинам, введенным ранее.

Отмечается, что размер введенных 4 месяца назад временных антидемпинговых пошлин на украинскую сталь был установлен на уровне 15-27%.