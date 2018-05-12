Экологи обжаловали разрешение на Северный поток-2

Источник: Корреспондент.net

Природоохранная организация ClientEarth обжаловала в суде в финском городе Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода Северный поток-2. Об этом в субботу, 12 мая, сообщает польский телеканал TVP.

В частности, речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.

Как заявил глава ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцин Сточкевич, организация намерена доказать, что строительство Северного потока-2 приведет к негативным последствиям для окружающей среды.