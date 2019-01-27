Экономика США потеряла $6 млрд из-за шатдауна

Источник: Корреспондент.net

Американская экономика потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-за самого долгого в истории страны шатдауна, следует из опубликованных данных S&P Global Ratings.

"Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках", - говорится в пресс-релизе S&P.