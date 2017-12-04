Экс-командиру Донбасса изменили меру пресечения

Источник: Корреспондент.net

Апелляционный суд Мариуполя изменил меру пресечения бывшему командиру батальона Донбасс Анатолию Виногродскому на домашний арест. Об этом в понедельник, 4 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщила помощник внефракционного нардепа Владимира Парасюка Ирина Голуб.

"Суд изменил меру пресечения для "Гала" с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Отныне он будет ночевать дома, а не в камере СИЗО", – сообщила Голуб.

По данным СМИ, суд обязал Виногродского носить электронный браслет и не покидать арендованную в Мариуполе квартиру.

Как известно, ранее суд арестовал экс-комбата Донбасса Виногродского на 2 месяца.