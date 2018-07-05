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05.07.2018

Экс-лидер евроинтеграции. ЕС отложил транш Молдове

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз обвинил Молдову в подрыве демократических принципов и верховенства права и заморозил выплату 100 миллионов евро помощи. 

Еще недавно Молдова считалась лидером евроинтеграции. Однако ситуация изменилась после непризнания выборов мэра Кишинева и на протесты вышли тысячи людей. 

 

Протесты в Кишеневе

3 июня по итогам голосования победителем выборов мэра Кишинева стал лидер проевропейской партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе, который набрал 52,5 процента голосов.

Однако социалист Ион Чебан, который поддерживает более тесное сотрудничество с РФ, обвинил своего конкурента по предвыборной гонке в агитации в день голосования, а также получении помощи из-за рубежа.

19 июня суд аннулировал результаты выборов, сославшись на то, что оба кандидата агитировали в день выборов.

Протестуя против этого решения тысячи людей вышли на акцию протеста, которая продолжалась несколько дней, однако апелляционный суд 21 июня оставил это решение в силе, а 25 июня его подтвердил и Верховный суд Молдовы.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия постановила, что повторного голосования не будет.

Согласно молдавским законам, руководить мэрией столицы до следующих выборов в 2019 году будет исполняющий обязанности мэра.

 

ЕС заморозил транш

В европарламенте 5 июня прошли дебаты по вопросу "нарушения прав человека, демократии и верховенства закона" в Молдове.

К дебатам свои проекты резолюций подготовил целый ряд фракций Европарламента.

Крупнейшая из них - Европейская народная партия - "выразила серьезную озабоченность дальнейшим ухудшением демократических стандартов" в Молдове и констатировала "очень серьезный кризис" государственных институтов страны. 

В качестве ответной меры европейские депутаты предложили Еврокомиссии заморозить выделение Кишиневу макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро до парламентских выборов, которые пройдут в ноябре. При этом голосование будет признано демократическим и соответствующим стандартам ЕС.

Евродепутаты также призвали реформировать "коррумпированную и олигархическую" судебную систему. В ЕП также констатировали, что в Молдове приследуются журналисты и адвокаты, "защищающие инакомыслящих".

Молдова ожидала от ЕС выплаты средств после того, как на прошлой неделе получила помощь от Международного валютного фонда на сумму 33,8 миллиона долларов.

Однако в Евросоюзе приняли решение поставить на паузу предоставление финансовой помощи и заморозили транш в 100 миллионов евро.

 

Бывший лидер Восточного партнерства

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Молдова была лидером Восточного партнерства, "но теперь избирателей лишили демократически избранного мэра Кишинева, поэтому город будет управляться не выбранной народом администрацией".
 
"Все эти решения подрывают доверие людей к госучреждений. Я призываю власти Молдовы как можно быстрее найти выход из этой неприемлемой ситуации и гарантировать независимость суда, согласно международным обязательствам Молдовы", - сказала Могерини, выступая на сессии Европарламента.
 
Она отметила, что ЕС при каждом удобном случае напоминает властям Молдовы о необходимости прекратить ситуацию с заангажированностью судебной системы, расследовать банковские мошенничества, провести реформу избирательной системы, защищать независимость прессы.
 
"Этот список может продолжаться, потому что он еще далеко не полный", - сказала дипломат.
 
Могерини также призвала Молдову уважать право людей на протесты и пообещала усилить помощь ЕС в борьбе с дезинформацией.
 
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