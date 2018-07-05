Экс-лидер евроинтеграции. ЕС отложил транш Молдове
Источник: Корреспондент.net
Евросоюз обвинил Молдову в подрыве демократических принципов и верховенства права и заморозил выплату 100 миллионов евро помощи.
Еще недавно Молдова считалась лидером евроинтеграции. Однако ситуация изменилась после непризнания выборов мэра Кишинева и на протесты вышли тысячи людей.
Протесты в Кишеневе
3 июня по итогам голосования победителем выборов мэра Кишинева стал лидер проевропейской партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе, который набрал 52,5 процента голосов.
Однако социалист Ион Чебан, который поддерживает более тесное сотрудничество с РФ, обвинил своего конкурента по предвыборной гонке в агитации в день голосования, а также получении помощи из-за рубежа.
19 июня суд аннулировал результаты выборов, сославшись на то, что оба кандидата агитировали в день выборов.
Протестуя против этого решения тысячи людей вышли на акцию протеста, которая продолжалась несколько дней, однако апелляционный суд 21 июня оставил это решение в силе, а 25 июня его подтвердил и Верховный суд Молдовы.
Впоследствии Центральная избирательная комиссия постановила, что повторного голосования не будет.
Согласно молдавским законам, руководить мэрией столицы до следующих выборов в 2019 году будет исполняющий обязанности мэра.
ЕС заморозил транш
В европарламенте 5 июня прошли дебаты по вопросу "нарушения прав человека, демократии и верховенства закона" в Молдове.
К дебатам свои проекты резолюций подготовил целый ряд фракций Европарламента.
Крупнейшая из них - Европейская народная партия - "выразила серьезную озабоченность дальнейшим ухудшением демократических стандартов" в Молдове и констатировала "очень серьезный кризис" государственных институтов страны.
В качестве ответной меры европейские депутаты предложили Еврокомиссии заморозить выделение Кишиневу макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро до парламентских выборов, которые пройдут в ноябре. При этом голосование будет признано демократическим и соответствующим стандартам ЕС.
Евродепутаты также призвали реформировать "коррумпированную и олигархическую" судебную систему. В ЕП также констатировали, что в Молдове приследуются журналисты и адвокаты, "защищающие инакомыслящих".
Молдова ожидала от ЕС выплаты средств после того, как на прошлой неделе получила помощь от Международного валютного фонда на сумму 33,8 миллиона долларов.
Однако в Евросоюзе приняли решение поставить на паузу предоставление финансовой помощи и заморозили транш в 100 миллионов евро.