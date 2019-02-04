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04.02.2019

Экс-министрам обороны грозят статьей о госизмене

Источник: Корреспондент.net

Действия глав Генгштаба и Минобороны 1991-2017 годов, которые привели к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как государственная измена. Об этом в понедельник, 4 февраля, заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в армии.

"Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения воинского потенциала Вооруженных сил Украины, и после этого дать оценку в юридическом плане", - сказал Луценко 

По мнению генпрокурора, действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности.... А можно выйти и на статью о государственной измене". "Уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье", - подчеркнул Луценко.

В целом генпрокурор рассказал о ходе расследования уголовных дел о злоупотреблениях в министерстве обороны, которые привели к подрыву обороноспособности в государстве.

По его словам, поэтапно с 1991 года создавались условия для расформирования Оперативного командования при Минобороны, сокращения численности вооруженных сил, что впоследствии привело к снижению боеспособности, к окончательной дезорганизации, и фактически вооруженные силы Украины были лишены органа управления.

Говоря о реализации так называемого избыточного имущества, Луценко отметил, что в 2005-2007 годах комплекс Бук продавался более, чем за 1 млн гривен, в то время как его реальная стоимость составляла 10 млн грн; танк Т-72 - за 199 тыс гривен при рыночной стоимости 2 млн; самолет за 1,4 млн в то время как реальная его цена составляла 133 млн. В 2007-2009 годах самолет продавался за 0,5 млн грн, а танк за 72-76 тыс. грн., сообщил генпрокурор.

По его словам, эксперты констатировали, что действия министров обороны Михаила Ежеля, Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева находятся в причинно-следственной связи с потерей Крыма.

"Есть несколько блоков расследований по которым нам надо дать юридическую оценку: первое - действия всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения по ценам, которые никак нельзя назвать достаточными для нужд модернизации вооруженных сил Украины. Второе... мы видим продолжение этой политики, и после 2010 года... И еще один фактор, фактически руководство министерства обороны во время президентства Януковича и руководство Генерального штаба сделали все необходимые управленческие решения, чтобы сделать фактически невозможным единый центр управления войсками", - утверждает Луценко.

При этом он отметил, что ГПУ пока еще не персонифицирует ответственность бывших министров обороны за снижение обороноспособности страны.

"Только когда аудит посчитает разницу принесенных в бюджет средств от реализации этого имущества "Укрспецэкспортом и другими уважаемыми организациями, а также рыночной стоимости этого имущества, если там будет дисбаланс – а мы предполагаем, что он есть – тогда наступит убыток. И только можно этот убыток предъявлять должностным лицам", - сказал генпрокурор.

 

 
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