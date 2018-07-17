Экс-начальник московского управления СКР задержан по делу о взятке

Источник: DW

Бывший начальник московского управления Следственного комитета РФ (СКР) генерал Александр Дрыманов заподозрен в получении взятки в особо крупном размере. Дрыманова задержали сотрудники ФСБ в понедельник, 16 июля, по делу о получении взятки высокопоставленными сотрудниками СКР.

В деле Дрыманова имеются не менее двух эпизодов, сообщил РИА "Новости" неназванный собеседник, знакомый с ситуацией. По его словам, "в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы". Перед задержанием следователи в течение полугода собирали свидетельские показания, отметил собеседник агентства.

Дрыманов отрицает свою вину и считает уголовное дело следствием оговора.

Задержание сотрудников СКР

В июле 2016 года были задержаны высокопоставленные сотрудники московского управления СКР по Москве Михаил Максименко, Александр Ламонов и Денис Никандров. Их обвинили в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемые намеревались за 1 млн долларов прекратить уголовное дело, возбужденное против одного из помощников российского криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой.

Сделка со следствием

В декабре 2017 года Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием. Максименко был осужден на 13 лет колонии. На процессе по его делу прокурор заявил, что к коррупционной схеме причастен Дрыманов. Прокурор огласил показания Никандрова, который утверждал, что передал Дрыманову 9850 евро за назначение на должность и "общее покровительство".

По мнению выступившего на процессе по собственной инициативе генерала, ФСБ намерена доказать его причастность "всеми доступными способами".

Александр Дрыманов возглавлял управление СКР по Москве с декабря 2015 года. В июне агентство РБК сообщило, что он подал рапорт об отставке. Позднее Дрыманов обратился в Адвокатскую палату Волгоградской области с намерением получить статус адвоката.