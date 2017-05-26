Экс-налоговикам назначен залог 444 миллиона гривен

Источник: КорреспонденТ.net

Назначенная судом общая сумма залога бывшим руководителям налоговых администраций составляет 443,988 миллиона гривен, заявил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

Министр также обнародовал данные о размере залогов.

Он отметил, что рассмотрены все меры пресечения в судах в отношении работников Миндоходов времен президентства Виктора Януковича.

"Мы имеем около 350 млн залога, и семь человек сейчас арестованы, а несколько людей, на которых решением суда идет личное обязательство и незначительные залоги, то мы принимаем решение вместе с прокуратурой подавать апелляцию", - сказал министр.