Экс-помощник Манафорта признал вину в нарушении закона об иноагентах

Источник: DW

Бывший помощник экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта - Сэмюэл Пэттен признал вину в нарушении закона США об иностранных агентах (FARA) и лоббировании интересов украинской партии "Оппозиционный блок" и согласился сотрудничать со следствием.

В ходе заседания федерального суда в Округе Колумбия, Пэттен признал себя виновным по одному пункту нарушения FARA. Ему угрожает наказание в виде пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Признавая свою вину, Пэттен также согласился сотрудничать со следствием, однако характер и масштабы предстоящего сотрудничества пока не ясны.

В постановлении суда говорится, что "в период с 2014 по 2018 год Пэттен сознательно и умышленно действовал в качестве агента зарубежных представителей, а именно в интересах "Оппозиционного блока" (украинский политической партии), не зарегистрировавшись в (офисе) генпрокурора США, чего требует законодательство". В документе также указывается, что примерно с 2014 года по настоящее время Пэттен работал совместно с гражданином России (иностранец А), занимаясь лоббистской деятельностью и оказанием консалтинговых услуг".

Имя фигурирующего в деле россиянина не приводится. В то же время агентство Reuters называет имя Константина Килимника, россиянина украинского происхождения, политического консультанта, работавшего с Манафортом с 2005 года.

Вердикт по делу Манафорта

На прошлой неделе жюри присяжных в суде города Александрия (штат Виргиния) вынесло вердикт по делу Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, признав его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. По оценкам телеканала CNN, максимальное наказание, которое грозит Манафорту по совокупности указанных восьми пунктов обвинения, может достигать 80 лет.

Пол Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Виргинии и в столичном округе Колумбия. В Виргинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег и налоговых махинациях, в том числе во время работы в Украине, а в Вашингтоне - в преступном сговоре и также отмывании денег. Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.