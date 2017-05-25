Экс-премьер Греции ранен после взрыва в автомобиле

Источник: КорреспонденТ.net

В автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса сработала бомба, в результате чего он, а также его водитель и охранник получили ранения, передает Protothema.

Сообщается, что взрыв случился, когда политик открыл папку с документами во время движения автомобиля в Афинах.

По данным издания, Пападимос ранен в живот и ногу. Врачи говорят, что угрозы жизни экс-премьеру и другим пострадавших нет.