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Экс-премьер Греции ранен после взрыва в автомобиле

Источник: КорреспонденТ.net

25.05.2017

В автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса сработала бомба, в результате чего он, а также его водитель и охранник получили ранения, передает Protothema.

Сообщается, что взрыв случился, когда политик открыл папку с документами во время движения автомобиля в Афинах.

По данным издания, Пападимос ранен в живот и ногу. Врачи говорят, что угрозы жизни экс-премьеру и другим пострадавших нет.

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