Экс-премьер Пакистана выйдет на свободу после 2 месяцев тюрьмы
Источник: Корреспондент.net
Высокий суд Исламабада в среду, 29 сентября, рассмотрев апелляцию, постановил освободить бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. В июле текущего года Шарифа приговорили к 10 годам лишения свободы и 8 млн фунтам штрафа (около 10 млн долларов). Его признали виновным в коррупции по делу о покупке элитной недвижимости в Лондоне. Лондонскую недвижимость экс-премьера было решено конфисковать.
В конце июня возглавляемая Шарифом партия "Пакистанская мусульманская лига" проиграла на выборах партии "Терик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом. Партия Хана получила 109 из 269 мест в парламенте, партия Шарифа - только 63.
Наваз Шариф занимал пост премьер-министра Пакистана в 1990-1993 годах и 1997-1999 годах, в третий раз он стал премьером в 2013 году. В результате публикации "панамских досье" стало известно, что Шариф и его семья переводили деньги из Пакистана в Катар, после чего предположительно приобретали на них недвижимость в Лондоне через панамские офшоры. В 2017 году суд признал, что политик не соответствует занимаемой должности, и отстранил его от власти.