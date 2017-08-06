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06.08.2017

Экс-президент Румынии может возглавить партию в Молдове

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску сможет принять участие в парламентских выборах в Молдове в 2018 году и возглавить одну из местных партий, если до этого времени ему удастся вернуть себе  гражданство Молдовы.

Об этом заявил лидер партии Национальное единство, экс-министр обороны Молдовы Анатол Шалару.

"Если до парламентских выборов 2018 года Траяну Бэсеску удастся вернуть себе гражданство Молдовы, то он примет участие в выборах и возглавит партию Национальное единство. Надеюсь, что избирательную кампанию проведем вместе", – сказал Шалару.

Он отметил при этом, что судебный процесс, в рамках которого рассматривается дело об аннулировании указа президента Молдовы о лишении Бэсеску молдавского гражданства, сознательно затягивается для того, чтобы экс-президент не смог принимать участие в выборах.

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