Эксперт дал прогноз по ценам на импортный алкоголь в 2019

Источник: Українські новини

Одна из крупнейших алкогольных компаний "Баядера Групп" не видит предпосылок для значительного подорожания импортного алкоголя в Украине в 2019 году.

"На данный момент каких-либо предпосылок для значительного подорожания нет, если и происходят изменения, то на несколько процентов под влиянием мировой практики", - сказал он.

При этом Бабич отметил, что в целом алкоголь немного подорожает, поскольку практически ежегодно крупнейшие алкогольные компании поднимают цены на 5-15% в зависимости от бренда, также на цены влияет курс валют.

В то же время он подчеркнул, что в 2018 году сократился ценовой разрыв между value for money (товар с соотношением цена-качество), СТМами (собственными торговыми марками), которые привозят сети, и брендовыми напитками.

"Если раньше брендовый виски стоил в разы дороже обычного private label, то сейчас разница между no name и Johnnie Walker составляет 15-20%. Поэтому покупатель готов отдавать предпочтение известной марке", - прокомментировал Бабич.

По его мнению, объем продаж импортного алкоголя в среднем сегменте продолжит рост в 2019 году, а премиальные и luxury бренды стабильно имеют рост в объеме 2-3% ежегодно.