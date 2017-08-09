Эксперт: КНДР пугает всех российскими ракетами
Источник: КорреспонденТ.net
После того, как президент США Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость", руководство Северной Кореи заявило, что разрабатывает план ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам в Тихом океане.
Эти угрозы – блеф, уверен известный немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер . 74-летний Шмукер работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене. Он уверен, что основные компоненты ракет, которые демонстрирует миру КНДР, прибыли в Пхеньян из-за границы.
"То, что называется межконтинентальной ракетой "Хвасон-14", запускалось в воздух дважды, оба раза практически вертикально вверх. Мы постарались реконструировать ее ход. По моим расчетам, дальность ракеты при весе в тонну составит 5200 километров... Поэтому я исхожу из того, что эти ракеты, наверное, и могут преодолеть большую дистанцию, но это все же не то, что я бы называл межконтинентальной ракетой", - заявил Шмукер.
Также эксперт считает, что Корея запускает ракеты лишь для демонстрации.
"До сих пор мы не видели ни одного запуска, который добрался бы до какой-то удаленной точки. Никаких подобных испытаний. Так что это красивые демонстрационные запуски, но не более того: 70-80 процентов запусков ракет с 1984 года – это чистой воды демоверсии запусков, причем советских ракет", - подчеркнул ракетчик.
"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" – все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты", - добавил Шмукер.
Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим, считает эксперт.
"Они (КНДР - ред.) должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", - уверяет ракетчик.
Но ракеты необязательно поставляли российские власти.
"Ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты. Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", резюмировал эксперт.