Эксперт: КНДР пугает всех российскими ракетами

Источник: КорреспонденТ.net

После того, как президент США Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость", руководство Северной Кореи заявило, что разрабатывает план ракетного удара по американской авиабазе на острове Гуам в Тихом океане.

Эти угрозы – блеф, уверен известный немецкий инженер-ракетостроитель Роберт Шмукер . 74-летний Шмукер работал над двигателем для космического корабля многоразового использования "Спейс Шаттл", а сегодня является профессором Технического университета в Мюнхене. Он уверен, что основные компоненты ракет, которые демонстрирует миру КНДР, прибыли в Пхеньян из-за границы.

"То, что называется межконтинентальной ракетой "Хвасон-14", запускалось в воздух дважды, оба раза практически вертикально вверх. Мы постарались реконструировать ее ход. По моим расчетам, дальность ракеты при весе в тонну составит 5200 километров... Поэтому я исхожу из того, что эти ракеты, наверное, и могут преодолеть большую дистанцию, но это все же не то, что я бы называл межконтинентальной ракетой", - заявил Шмукер.

Также эксперт считает, что Корея запускает ракеты лишь для демонстрации.

"До сих пор мы не видели ни одного запуска, который добрался бы до какой-то удаленной точки. Никаких подобных испытаний. Так что это красивые демонстрационные запуски, но не более того: 70-80 процентов запусков ракет с 1984 года – это чистой воды демоверсии запусков, причем советских ракет", - подчеркнул ракетчик.

"Предыдущие ракеты, которые северокорейцы то и дело запускают, являются ракетами типа "SCUD", "Нодон" и "Точка" – все это советские разработки. По фотографиям с военных парадов, с запусков видно, что подавляющее большинство из них - старые советские ракеты", - добавил Шмукер.

Но новые ракеты, запуски которых состоялись в последние 12-14 месяцев, основываются на иной технологии, которая уже не имеет отношения к "SCUD" и другим, считает эксперт.

"Они (КНДР - ред.) должны были создать эту технологию буквально из ничего. Но и здесь мы видим, что использованные в этих ракетах двигатели совершенно точно поступили из России", - уверяет ракетчик.

Но ракеты необязательно поставляли российские власти.

"Ракеты или их составные части поступают из России, а также, возможно, из стран бывшего СССР, в которых имелись такие ракеты. Я сознательно не утверждаю, что это дело какого-то правительства. Это могут быть негосударственные структуры, отдельные люди или организованная преступность. Но должны быть люди, которые перевозят в Северную Корею отдельные компоненты и затем помогают корейцам управлять этими ракетами", резюмировал эксперт.