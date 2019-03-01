01.03.2019
Эксперт рассказал, как подорожали блины к Масленице-2019
Источник: Українські новини
Блины на Масленицу, которая начнется 4 марта, за год подорожали на 7%.
Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.
За основу подсчетов взят стандартный рецепт блинов:
- литр молока;
- яйца - 4 шт;
- сливочное масло - 100 г;
- мука - 500 г;
- сахар - 50 г;
- соль - 5 г;
- сметана - 200 г.
Дорошенко рассказал, как подорожали эти ингредиенты с января 2018 по январь 2019 года:
- молоко - 1 литр. В январе 2018 в среднем в Украине литр молока можно было приобрести за 22 грн, а в начале 2019- по 23,9 грн. Рост состоялся на 9%;
- мука пшеничная - 500 г. В начале 2018 за полкило платили 4,8 грн, а за год - 5,7 грн. Цена выросла на 18%;
- сметана - 200 г. В января 2018 года - 10,2 грн, в начале этого года - 11,5 грн. Стоимость поднялась на 13%;
- масло сливочное - 100 г. 2018 - 17,9 грн, 2019 - 19,9 грн. Стоимость выросла на 11%;
- яйца куриные - 4 шт. В январе прошлого года они обходились в 11,1 грн, а в 2019 - 9,9 грн. Подешевели на 11%;
- сахар - 50 г. В 2018 - 0,8 грн, в 2019 - 0,7 грн. Цена уменьшилась на 12%.
"То есть за год блины подорожали на 7%, или на 4,8 грн. В прошлом году их цена была 66,8 грн, а в этом уже - 71,6 грн. Блины являются одним из немногих блюд в нашей стране, доступность которых за прошедший год не уменьшилась для всех категорий населения, включая пенсионеров", - сообщил эксперт.
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