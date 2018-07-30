Эксперты назвали красивейших брюнеток в истории

Источник: Корреспондент.net

Американский журнал Vogue назвал самых красивых брюнеток в истории. Перечень включил 39 имен знаменитостей прошлого и нынешнего веков.

В перечне значатся актрисы Одри Хепберн и Элизабет Тэйлор, бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, никарагуанская актриса Бьянка Джаггер, а также певица и поэтесса Патти Смит.



