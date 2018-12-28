28.12.2018
Эксперты назвали ТОП-100 красивейших людей мира
Источник: Корреспондент.net
Традиционно к концу года TC Candler подвел итоги и опубликовал рейтинг ста самых красивых людей мира 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Среди женщин в этом году лидировала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - американский актер Джейсон Момоа.
В женском рейтинге на втором месте расположилась певица и танцор Tzuyu (Чоу Тсу-ю), а замкнула тройку лидеров израильская модель Яэль Шелбиа.
Что касается мужчин, то следом за лидером рейтинга, звездой фильма Аквамен, идут южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, а также актер Идрис Эльба.
Полный перечень ТОП-100 красивейших людей:
Женский рейтинг
Новости раздела
Мир
27.12.2018
СМИ назвали самый популярный подарок на Рождество
В праздники самым популярным товаром оказались беспроводные наушники, которые буквально расхватывали покупатели.
Мир
27.12.2018
Аномальная собака без носа стала интернет-звездой
Этот питомец одним из последних привлек внимание интернет-пользователей. Несмотря на свой изъян, животное прожило 12 лет.
Мир
27.12.2018
Пути воссоединения. Что Кореи достигли в 2018 году
Стыковка железнодорожных путей между странами символизирует прорыв в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.
Мир
26.12.2018
В Китае клонируют котенка в начале 2019
Китайцы планируют клонировать кошек ради коммерции
Мир
26.12.2018
Нефть резко набирает в цене
Цена на нефть марки Brent вечером в среду, 26 декабря, резко ускорила рост и вернула уже 5% после сильного удешевления на предыдущей торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.59 цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 5,06%, до 53,34 доллара за баррель. Также подорожали февральские фьючерсы на нефть марки WTI. Они выросли на 6,28% - до 45,2 доллара за баррель.
Мир
24.12.2018
Снег из кипятка: в Китае прошел массовый флешмоб
Крепкие морозы в самом северном китайском городе Мохэ мгновенное превращают кипящую воду в снег.
Мир
24.12.2018
"Ископаемое облако" времен Большого взрыва нашли в космосе
В космосе обнаружили редкую реликтовую галактику из древней Вселенной
Мир
24.12.2018
Трамп: Эрдоган уничтожит остатки ИГИЛ в Сирии
Турецкий президент является человеком, который "может сделать это", заявил лидер США, подчеркнув, что американские солдаты возвращаются домой.
Мир
24.12.2018
Северный поток-2 дошел до Швеции
Укладка труб газопровода началась в экономической зоне страны. Накануне строительство началось в Финляндии.
Мир
23.12.2018
Макрон пригрозил "желтым жилетам" жестким ответом
Власти страны применят жесткие меры против тех манифестантов, которые устраивают беспорядки.
Мир
23.12.2018
На Индонезию обрушилось цунами
Жертвами стихии стали 20 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Число погибших может увеличиться.
Мир
23.12.2018
Трамп назвал нового главу Пентагона
Нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис ранее сообщил, что уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом.
Мир
22.12.2018
Суд отказался отпустить политзаключенного Гриба из-за состояния здоровья
Павел требует высококвалифицированного обследования и лечения
Мир
22.12.2018
Ад от Илона. Что Маск устроил работникам Tesla
Миллиардер проводил на Гигафабрике по несколько суток и в ярости увольнял сотрудников за малейшие оплошности.
Мир
22.12.2018
Европа надела желтый жилет. Протесты лихорадят ЕС
К протестным акциям присоединяются новые европейские столицы - Брюссель, Будапешт, Лиссабон. В Париже протестующие также не утихают.
Мир
22.12.2018
В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы
Жители Венгрии вышли на протест из-за реформы трудового законодательства, которую называют "законом о рабстве".
Мир
21.12.2018
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода: полный список
Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики к 31 июля 2019
Мир
21.12.2018
Мегапопулярный в 90-е "Беверли Хиллз" вернется на экраны в полном актерском составе
Под вопросом только участие одной актрисы
Мир
21.12.2018
Из отсталых в сверхдержавы. 40 лет реформ в Китае
КНР отметила сорокалетие политики реформ и открытости, поставившей ее на путь становления в качестве сверхдержавы.
Мир
21.12.2018
В ООН не приняли резолюцию России по ракетам
Москва внесла документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения".
Мир
20.12.2018
Маколей Калкин снялся в "повзрослевшем" ремейке легендарного "Один дома"
Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в рождественском фильме "Один дома", снялся в ролике Google по мотивам фильма. Видео появилось на официальном YouTube-канале Google.
Мир
20.12.2018
Вы - продукт. Как FB зарабатывает на личных данных
Социальная сеть передает доступ к данным пользователей сторонним компаниям и не сообщает им об этом, сообщает NYT.
Мир
20.12.2018
РФ отказалась от обмена пленными - Марчук
Российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы отвергла предложения обмена в формате "23 на 23" и "66 на 19".