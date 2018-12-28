Эксперты назвали ТОП-100 красивейших людей мира

Источник: Корреспондент.net

Традиционно к концу года TC Candler подвел итоги и опубликовал рейтинг ста самых красивых людей мира 100 Most Beautiful Faces и 100 Most Handsome Faces. Среди женщин в этом году лидировала французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - американский актер Джейсон Момоа.

В женском рейтинге на втором месте расположилась певица и танцор Tzuyu (Чоу Тсу-ю), а замкнула тройку лидеров израильская модель Яэль Шелбиа.

Что касается мужчин, то следом за лидером рейтинга, звездой фильма Аквамен, идут южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, а также актер Идрис Эльба.

Полный перечень ТОП-100 красивейших людей:

Женский рейтинг







