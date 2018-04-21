Эксперты ОЗХО собрали образцы в сирийской Думе

Источник: Корреспондент.net

Группа экспертов по установлению фактов международной Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетила одно из мест в сирийском городе Дума для сбора образцов, необходимых для анализа в связи с утверждениями об использовании химического оружия 7 апреля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в субботу, 21 апреля.

"Собранные образцы будут отправлены в лабораторию ОЗХО в Рейсвейке (Нидерланды), а затем отправлены для анализа в лаборатории, назначенные ОЗХО. На основе результатов анализа образцов, а также другой информации и материалов, собранных группой, будет составлен отчет для представления государствам-участникам Конвенции по химическому оружию для их рассмотрения", – говорится в сообщении.