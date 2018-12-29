Эксперты рассказали, что будет с курсом евровалюты в 2019 году

Источник: Українські новини

Через несколько дней – 1 января 2019 года – европейская валюта будет отмечать свое 20-летие. К своему юбилею она подходит практически с такой же неопределенностью насчет будущего, какая сопровождала и ее в момент "рождения" 20 лет назад. Более того, юбилейный год евро может стать и годом начала распада Евросоюза.

29 марта 2019 года один из первых и основных членов ЕС – Великобритания – может окончательно покинуть Евросоюз, доведя до логического завершения процесс Brexit, который продолжается уже шестой год. Что также не добавляет европейской валюте стойкости и уверенности в завтрашнем дне.

Эксперты остерегаются делать однозначные прогнозы курса евро на юбилейный год. А если и делают, то эти прогнозы далеко не однозначны.

Украинцы не делают особой разницы между долларом и евро, справедливо считая обе валюты средствами сбережения, примерно одинаковыми по стойкости и надежности. Но между собой американская и европейская валюта – прямые конкуренты. Курс евро, как и курсы всех остальных валют, рассчитывается по отношению к доллару. Но и курс доллара не является константой. Он рассчитывается по специальному индексу DXY, который представляет собой "корзину" из 6 мировых валют: евро, японской йены, английского фунту стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. И если эти валюты теряют стабильность, лишается стабильности и доллар. Чтобы понять, насколько важны для доллара стабильность евро и фунта, нужно вспомнить, что евро составляет в валютном "винегрете" DXY почти 60%, а фунт стерлингов – 12%. И в следующем году стабильности этих двух основных валют как раз и не предвидится. Причины сложного положения евро лежат как в экономической, так и в политической плоскостях, которые, впрочем, сильно переплетены.

Сайт "Сегодня" писал о том, что евро осенью евро довольно резко потерял в цене не только в Украине, но и во всей еврозоне. Одной из главных причин падения евровалюты тамошние СМИ называли продолжающуюся подготовку к выходу Великобритании из Евросоюза – Brexit. И, в частности, заявление главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что соглашение о выходе Британии из Евросоюза будет подписано в ближайшие недели.

Однако этого не произошло. Подписание соглашения перенесли на весну 2019 года, и однозначного понимания о том, будет ли оно подписано, а если да, то в каком виде ("жестком" или "мягком"), в Европе еще нет. И эта неопределенность выступает дестабилизирующим фактором и для фунта стерлингов, и для евро. К тому же страны еврозоны уже сейчас подсчитывают возможные убытки и новые расходы, которые их ожидают в связи с Brexit.

Хватает в Еврозоне и других политических и экономических проблем, связанных с торговыми войнами, ожидаемым замедлением роста ВВП, слабыми экономиками ряда стран – членов ЕС, проблемой мигрантов и др.

"Brexit, конечно, негативно влияет на Европу, но его влияние очень ограниченно. Есть гораздо более значимые факторы. Политика Европейского центрального банка, который прекратил накачивать европейскую экономику дешевой ликвидностью, политика Федеральной резервной системы США, угроза глобального экономического кризиса – эти факторы более значимы", – говорит финансовый эксперт Эрик Найман.

13 декабря Европейский центральный банк обновил прогноз курса евро на ближайшее будущее. Согласно этому прогнозу, курс евро, снижавшийся в последнее время и составляющий на конец 2018 года 1,18 доллара, в 2019-м опустится до 1,14 дол. ЕЦБ также прекращает с 2019 года скупку гособлигаций и других ценных бумаг, которая велась последние несколько лет с целью подстегнуть слишком низкую, по мнению еврофинансистов, инфляцию и рост экономики. Это свидетельствует о том, что, по мнению ЕЦБ, экономика Евросоюза в настоящее время достаточно крепка.

С другой стороны, эксперты ожидают, что в 2019 году будет снижаться индекс доллара, т. е. американская валюта будет ослабляться. Этот процесс также начался в 2018 году. Итоги уходящего года на американском фондовом рынке уже называют одними из худших в истории. Американский президент выступил с жесткой критикой монетарной политики руководства Федеральной резервной системы. Ряд экспертов прогнозируют, что из-за проводимой в США политики интерес инвесторов к доллару будет ослабевать.

Все эти противоречия и разнонаправленные процессы приводят к тому, что прогнозы на 2019 год относительно доллара и евро неоднозначны и противоречивы.

Эрик Найман считает, что позиции евро неплохи, и в скором времени валюта ЕС может вырасти в цене.

"Политика Европейского центробанка свидетельствует о том, что экономика нормализовалась. Так что евро имеет шанс начать рост. В Украине европейская валюта тоже будет дорожать по отношению к гривне. Сейчас еще я не советую покупать евро, но в январе, может быть, и придет такое время, что пора будет отдавать предпочтение евро, а не доллару", – говорит Эрик Найман.

Экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук, напротив, считает, что в ЕС нарастают проблемы, и это будет только ослаблять позиции их общей валюты.

"В Европе сейчас очень много проблем, которые она в существующем виде не способна решить. Причем они вызваны не ошибками политиков или государственных деятелей. Проблемы носят фундаментальный характер. В Европе очень высокая социализация, социалистичность экономики. И это приводит к тому, что страны становятся неконкурентоспособными. Особенно наглядно это сейчас проявляется на Франции, где проходят акции протестов. В больших городах там еще работает креативный класс, креативные технологии, и там все выглядит неплохо. А провинциальные городки все больше приходят в упадок. Там размещались более простые производства, и в условиях чрезмерной социалистичности страны (большого количества выходных, социальных льгот) их продукция дорожает и становится неконкурентной. Поэтому простые производства начинают покидать страну, предпочитая страны со значительно меньшим уровнем социализации (Китай, другие азиатские страны).

Что происходит в стране, где есть национальная валюта, если на протяжении многих лет дефицитный бюджет и негативное сальдо? Национальная валюта обесценится. Это удешевит внутреннее производство, и экономика станет более конкурентной, по крайней мере с точки зрения стоимости производства. То есть деньги играют роль определенного балансира для экономики. А в зоне евро их общая валюта не отображает реальное состояние экономик многих стран ЕС. То есть там происходит обратный процесс. На сегодняшний момент только две страны в еврозоне – Нидерланды и Германия – обеспечивают позитивную динамику развития. И за счет мощности экономик этих стран происходит удорожание экономик и слабых стран. За счет этого они еще больше ослабевают, и их проблемы только нарастают. Поэтому Brexit – это, конечно, не очень хорошо для Великобритании, но в определенной степени это попытка закрыться, спрятаться у себя на острове, когда начнется хаос в Европе", – объясняет эксперт.

Будущее евро, по мнению Бориса Кушнирука, не очень радужное.

"Еврозона как проект была ошибочной сама по себе. Потому что то, что хорошо, с точки зрения денег, для Германии, абсолютно не подходит для Греции, Испании, Португалии, для многих других стран, где продуктивность труда и эффективность экономики значительно ниже. За время существования еврозоны ни одна из этих стран не решила своих проблем. Наоборот, внешние долги растут. Поэтому ситуация с евро в долгосрочном измерении значительно хуже, чем ситуация с долларом. Как только начнется новая волна кризиса, капитал фактически побежит в доллар. И значит, доллар будет укрепляться по отношению к евро", – прогнозирует Кушнирук.