Экспорт Украины в Польшу почти догнал экспорт в РФ

Источник: Корреспондент.net

Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта украинским товаров, однако, экспорт в эту страну в первом квартале 2018 года упал на 7,6%. Как результат - экспорт в Польшу, который вырос на 31,7%, почти "догнал" показатель экспорта в РФ, сообщает Госстат.

В ведомстве сообщили, что за год в Польшу было экспортировано товаров на сумму $ 816,2 млн.

Вцелом в первом квартале текущего года экспорт украинских товаров вырос на 10,3%, достигнув $11,4 млрд. Одновременно импорт товаров в Украину вырос на 13,2%, составив $ 12,6 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $ 1,2 млрд. Это несколько больше, чем в первом квартале прошлого года - $ 794,1 млн.

При этом экспорт в страны ЕС вырос на 27,4% - до $ 5,07 млрд. Для сравнения - экспорт в страны СНГ вырос на 7,2% - до $ 1,6 млрд.

В топ-5 крупнейших рынков сбыта украинских товаров входит также Италия ($ 709,3 млн, рост на 25%), Турция ($ 702,8 млн, рост на 12,4%), а также Германия (483,2 млн, рост на 34 , 2 млн).

Рост экспорта в страны СНГ обеспечили продажи в Беларусь ($ 321,1 млн, рост на 37,9%), а также в Молдову ($ 181,7 млн, рост на 66,1%).