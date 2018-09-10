Экспорт зерна из Украины упал впервые за пять лет

Источник: Корреспондент.net

В 2017-2018 маркетинговом году впервые за последние пять лет произошло падение экспорта зерна - на 9,6%. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщает пресс-служба УкрАгроКонсалта.

В частности, экспорт пшеницы, который показывал неуклонно растущий тренд на протяжении прошедших 6 лет, снизился на 2% с рекордного показателя в 2016-2017 маркетингового года.

По итогам года закупки ячменя остались на уровне прошлого года.

Что касается кукурузы, то в 2017-2018 маркетинговом году Украина не смогла в полной мере реализовать свой экспортный потенциал из-за конкуренции с южноамериканским предложением.