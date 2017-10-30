Экстрадиция Саакашвили: Тбилиси ждет ответа

Источник: КорреспонденТ.net

Грузия ожидает от Украины конкретных шагов по вопросу экстрадиции бывшего президента страны и одесского губернатора Михаила Саакашвили. Об этом заявил заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе в понедельник, 30 октября.

"Мы трижды обращались к соответствующим компетентным органам Украины и ждем от них действенных мероприятий", – сказал Гогадзе.

По его словам, если бы не было соответствующих оснований у прокуратуры Грузии требовать экстрадиции Саакашвили, то запрос к украинской стороне не отправлялся бы.

Гогадзе также отметил, что в настоящее время у властей Украины не должно быть причин отказывать в экстрадиции. По его словам, "прокуратура сделает все возможное для того, чтобы все те лица, которые совершили преступления на территории Грузии, предстали бы перед правосудием".