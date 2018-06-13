Электроснабжение в Крыму полностью восстановлено

Источник: Корреспондент.net

Электроснабжение в аннексированном Крыму полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Крымэнерго вечером в среду, 13 июня.

По данным компании, в результате аварии на подстанции Тамань без света остались около 2,5 млн человек.

"Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с 15:55. По состоянию на 17:22 энергоснабжение потребителей полностью восстановлено", – утверждают в Крымэнерго.

Причины аварии на подстанции сейчас расследуются.

В свою очередь Министерство энергетики России уточнило, что в результате аварии без света оставались еще и 167 тысяч человек в Краснодарском крае.