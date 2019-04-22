Елена Зеленская. Факты о будущей первой леди

Источник: Корреспондент.net

Супруга новоизбранного президента Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, также родилась в Кривом Роге в 1978 году. Они учились в параллельных классах, но общаться начали только после поступления в вузы. Зеленские вступили в брак в 2003 году после восьми лет отношений.

В интервью Владимир Зеленский не раз говорил, что жена - его настоящий друг, а "семья - это уникальная история". Они воспитывают двоих детей - четырнадцатилетнюю Александру и пятилетнего Кирилла

Елена училась в Криворожском техническом университеты на архитектора, ноначала активно принимать участие в творческой жизни супруга и помогала со сценариями для Студии Квартал 95. Своим единственным "архитектурным" проектом она называет строительство своей семьи.

Известно, что она также помогала разрабатывать образ главного героя сериала Слуга народа Василия Голобородько.

Несмотря на то, что, по словам Елены Зеленской, она не разделяла намерение мужа выдвинуть свою кандидатуру в президенты Украины, она активно принимала участие в его предвыборной программе. В частности, она дала совет Зеленскому сократить до минимума общение с прессой из-за отсутствия политического опыта.

"Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект, даже не проект, а другое направление в жизни", - говорила Елена в интервью.

Она надеется, что политика не сильно изменит Владимира: "Конечно, это наложит на него свой отпечаток. Я надеюсь, что его это больше закалит и, надеюсь, что как человека его это не изменит".

О своем будущем статусе первой леди Зеленская "очень серьезно еще не думала", но хочет продолжить заниматься написанием сценариев и дальше, а также готова редактировать речи мужа для президентских выступлений.

"С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью... Я понимаю, что такая персона, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это персона, которая может гарантировать результат. Для меня это очень сложно", - говорит она.

Зеленская заявила, что изначально Владимир говорил о том, что она может отсутствовать в информационном пространстве, однако Елена понимает, что не все обязанности можно возложить на кого-то.

Наряду с Зеленским она значится, как бенефициар компании Студия Квартал 95. Кроме того, в декларации кандидата в президенты говорилось, что Зеленскя владеет четвертью компании по переработке и консервированию рыбы Зелари Фиш.

Будущая первая леди Украины владеет двумя квартирами (129,8 и 284 квадратных метра), а также парковочным местом, третью нежилого помещения площадью 337,8 квадратным метра, половиной еще одного нежилого помещения, площадью 305,9 квадратных метра и автомобилем Mercedes-Benz S 500 4Matic.