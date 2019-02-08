Элитную квартиру Януковича в Киеве освятили

Источник: Корреспондент.net

Квартиру в 240 квадратных метров на Оболонской набережной в Киеве, которая принадлежала экс-президенту Виктору Януковичу, освятил священник Петр.

Священник отметил, что на днях во время службы к нему подошел управляющий и предложил освятить квартиру. О том, что это квартира Януковича, по его словам, он узнал только когда прибыл на место.