Елизавету II могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков из-за Brexit

Источник: Українські новини

Королеву Великобритании Елизавету II и других членов королевской семьи могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков, связанных с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Так, сообщается, что подобная мера была предусмотрена еще в годы холодной войны, когда Великобритания опасалась нападения СССР с использованием ядерного оружия.

Однако о том, куда эвакуируют членов королевской семьи, не сообщается.

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", – отметили журналисты со ссылкой на источник в британском правительстве.