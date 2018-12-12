ЕП принял резолюцию по санкциям против России

Источник: Корреспондент.net

Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные в Черном море, не будут освобождены.

Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.

Европарламентарии требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.

Ранее Европарламент призвал ввести новые санкции против России. Также СМИ сообщали, что Европейский совет на саммите 13-14 декабря в Брюсселе продлит санкции против России на шесть месяцев.