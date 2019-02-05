Епифаний утвердил состав Священного Синода ПЦУ

В сообщении подчеркивается, что согласно уставу ПЦУ, годовой (постоянный) Священный Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и 12 епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председательствующим, в соответствии со старшинством архиерейской хиротонии.

Синодальный год делится на два синодальных периода: зимний (1 сентября – 28-29 февраля) и летний (1 марта – 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Священного Синода меняется в каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.

Ранее стало известно, что в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника София Киевская проходит первое заседание синода Православной церкви Украины.