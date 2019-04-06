Епифаний: В Украине построили четыре тысячи храмов

Источник: Корреспондент.net

В Украине за годы независимости построили около четырех тысяч православных храмов. Такие данные озвучил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

"В течение независимости Украинского государства построено около 4 тысяч православных храмов. Если углубиться в историю, то ни в одной стране в течение такого короткого времени не было построено столь большого количества православных храмов", – сказал Епифаний во время освящения в Житомире накупольных крестов кафедрального храма святого равноапостольного князя Владимира.

Он отметил, что по всей Украине продолжают строиться и освящаться храмы.

"Сейчас сотни храмов нашей единой поместной украинской Православной церкви находятся в состоянии строительства, и каждый год мы совершаем десятки освящений вновь построенных храмов. Это свидетельствует о том, что наш народ очень религиозен", – подчеркнул глава поместной Православной церкви Украины.

Ранее Епифаний объяснил схему перехода общин в ПЦУ. По словам митрополита, только прихожане, а не священнослужители должны принимать решение о том, присоединяться ли к поместной церкви.