20.08.2017
Эрдоган – главе МИД Германии: Знай свое место
Источник: КорреспонденТ.net
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему "знать свое место".
"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" – заявил турецкий лидер.
Ранее Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах в Бундестаг за действующего канцлера Германии Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал призыв Эрдогана "грубым вмешательством в предвыборную кампанию".
Новости раздела
Мир
20.08.2017
Fitch повысило рейтинг Греции
Эксперты Fitch Ratings такой шаг объясняют постоянным экономическим ростом Греции.
Мир
19.08.2017
Во Франции срочно эвакуировали вокзал
В городе Ним эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека.
Мир
19.08.2017
Раввин Барселоны посоветовал евреям уезжать из Испании
Растет угроза со стороны радикального крыла многочисленной исламской общины, заявил Меир Бар-Хен.
Мир
19.08.2017
Волкер обсудит Украину в Минске, Вильнюсе и Киеве
Представитель Госдепартамента США присоединится к главе Пентагона во время его визита в Украину на День Независимости.
Мир
19.08.2017
Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа
Джеймс Мэттис встретится с президентом Украины и министром обороны страны в День Независимости.
Мир
18.08.2017
СМИ: У террористов в Ливане нашли ракеты США
Американские ракеты были обнаружены после того, как военные отбили у боевиков Джебхат ан-Нусры позиции на северо-востоке страны.
Мир
18.08.2017
Германия выделит €1 млн на помощь беженцам в Украине
Деньги помогут населению, которое страдает от конфликта в восточной Украине.
Мир
18.08.2017
Капитализацию постов Трампа в Twitter оценили в $2 млрд
Уход Трампа резко снизит стоимость акций Twitter Inc.
Мир
18.08.2017
Трамп уволил советника по стратегическим вопросам
Уволен советник, рассказавший об экономической войне с Китаем.
Мир
17.08.2017
Литва выдала США подозреваемого в обмане Facebook и Google
Римашаускас обвиняется в том, что обманом выманил у Facebook 98,88 млн долл.в, а в Google - 23,23 млн долл.