Эрдоган – главе МИД Германии: Знай свое место

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему "знать свое место".

"Он не знает никаких границ! Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Он пытается преподать нам урок… Как давно ты в политике? Сколько тебе лет?" – заявил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган призвал проживающих в Германии выходцев из Турции не голосовать на предстоящих выборах в Бундестаг за действующего канцлера Германии Ангелу Меркель и за лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал призыв Эрдогана "грубым вмешательством в предвыборную кампанию".