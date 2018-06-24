Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране.

Действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.

Правящая Партия справедливости и развития Эрдогана лидирует на досрочных выборах в парламент, которые также проходили сегодня в Турции.

Согласно предварительным результатам голосования, ПСР набирает около 65% голосов избирателей, тогда как ближайший ее конкурент - Народно-республиканская партия - получила 25,85%.