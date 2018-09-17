Эрдоган надеется на урегулирование ситуации вокруг Идлиба

"Совместное заявление после нашей встречи в Сочи будет означать новую надежду для региона", - подчеркнул Эрдоган. Путин в свою очередь отметил, что сотрудничество Анкары и Москвы "по линии безопасности" идет в позитивном ключе.

Диалог по линии дипломатов и военных

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее напомнил, что на саммите 7 сентября в Тегеране президенты Турции, России и Ирана обсуждали, как сократить риски "для гражданского населения" в случае наступления сирийских правительственных войск в Идлибе. "Сейчас идет диалог по линии дипломатов и военных", - добавил Лавров.

Идлиб остается последней провинцией Сирии, которую контролируют оппозиционные Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. В провинции проживает почти 3 млн человек. С начала сентября Дамаск готовит здесь крупномасштабное наступление. По мнению международных правозащитных и гуманитарных организаций, эта операция будет иметь катастрофические последствия для жителей региона.